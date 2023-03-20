"Мотивируете, Настасья!": Самбурская в платье-сетке продемонстрировала свою фигуру

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса и звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская похвасталась фигурой, опубликовав фото в Instagram в прозрачном платье, передает NUR.KZ.

Актриса в прозрачном облегающем платье черного цвета продемонстрировала свою точеную фигуру. Под платье Самбурская надела спортивное белье с акцентной надписью.

Фанаты осыпали комплиментами звезду киноэкранов в комментариях.

"Мотивируете, Настасья! Пойду, качну пресс", "Я обклею холодильник этими фотками, чтоб была мотивация не жрать", "Вы просто идеал идеальный", "Фигура — огонь, молодец. Не каждая сможет так поработать над собой", "Какая же вы красивая, восхищаюсь Вами! Это колоссальный труд выглядеть так, как вы, Настасья", — восхитились поклонники.

Некоторые подписчики отметили сходство Настасьи с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

"Похожа на Дженнифер Лопес", "Вам говорили, что вы очень похожи с этим цветом волос на Дженнифер Лопес?", "Показалось Джей Ло", — прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013586-motiviruete-nastasya-samburskaya-v-plate-setke-prodemonstrirovala-svoyu-figuru/