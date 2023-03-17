"Виолончель": 43-летняя Мадина Садвакасова продемонстрировала фигуру в приталенном платье

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

43-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова показала фигуру в приталенном платье и спросила своих подписчиков в Instagram, нужно ли ей похудеть, передает NUR.KZ.

"Худеть! Худеть?" - подписала Мадина фото, которыми поделилась на своей страничке в соцсети.

Артистка на снимках в нюдовом приталенном платье с открытыми плечами и золотистых остроносых туфельках.

Фигура 43-летней певицы восхитила многих ее фанатов, но некоторые пользователи Сети решили, что Мадина прибегла к фотошопу.

"Красота - высшая сила. Огонь", "Обожаю", "Талию отфотошопили", "Нет не худеть. На вас смотрю и успокаиваю себя, а то все худые, прям нервы не выдерживают", "Вы прекрасно выглядите", "Худеть!", "Вы отлично смотритесь в этой форме", "Казахская Ким Кардашьян", "Бедная, из-за корсета, наверное, дышать не может", "Да здравствует фотошоп!", "Виолончель", - гласят комментарии пользователей Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013358-violonchel-43-letnyaya-madina-sadvakasova-prodemonstrirovala-figuru-v-pritalennom-plate/