"Шикарная островитянка": Клава Кока в бикини очаровала фанатов

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока опубликовала в Instagram серию фотографий в бикини. Подписчики оказались очарованы яркими кадрами артистки, передает NUR.KZ.

Артистка на фото позирует в ярком купальнике бирюзового цвета, накинув на плечи легкий пляжный халат.

"Светлячок на выгуле", — подписала фотографию певица.

Поклонники Клавы восхитились летними снимками и осыпали девушку комплиментами.

"Вот это лучок", "Подари фигуру, пожалуйста", "Какая солнечная", "Молодость, свежесть, натуральность — это и есть красота", "Такая ты красивая, хочу тебя обнять безумно", "Самая красивая на свете", "Шикарная островитянка", — прокомментировали фолловеры звезды.

Однако Клаве не удалось провести истинных фанатов. Подписчики заметили, что артистка опубликовала прошлогоднюю серию фотографий с Мальдив.

"Клав, с прошлогодними фотками нас не проведешь", "У тебя прям такой свежий материал", "Клава, это что такое? Нам новые фотки нужны!", "Клав, когда маникюр успела переделать?", "Оказывается, ты от нас столько времени скрывала эти шикарные фотки", — написали в комментариях фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013284-shikarnaya-ostrovityanka-klava-koka-v-bikini-ocharovala-fanatov/