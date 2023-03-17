"Откуда такая красота?!": Алия Ануарбек в национальном наряде очаровала Казнет

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Алия Телебарисова), известная по фильмам "Жаужүрек мың бала", "Ұлы дала таңы", поделилась в Instagram нежным фото, на котором запечатлена в национальном наряде, передает NUR.KZ.

На фото юная Алия в ярком и красивом традиционном наряде, национальные украшения дополняют ее образ. Актриса призналась, что очень ждет тепла и рада наступлению весны.

"Весна - пора обнуления, а также авитаминоза. Планирую больше гулять пешком, где-то в мае в Астане наконец-то потеплеет и закончится зима, а пока создаем весеннее настроение себе сами", - написала она.

Поклонники отметили натуральную красоту Алии. А некоторые заметили, как похожа на нее младшая дочь.

"Ну откуда такая красота?!", "Амели на вас похожа", "Умница, красавица", "Что за прелесть, естественная красота", "Прекрасная девушка", - отреагировали восхищенные пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013257-otkuda-takaya-krasota-aliya-anuarbek-v-natsionalnom-naryade-ocharovala-kaznet/