58-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки журнала в откровенном наряде (фото)

Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/wallstreetitalia

58-летняя модель и актриса Моника Беллуччи снялась в откровенном наряде для итальянского журнала. Об этом знаменитость рассказала поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса появилась на обложке первого номера журнала Wall Street Italia. На фото модель запечатлена в облегающем боди черного цвета с открытым декольте и обнаженными ногами.

Фанаты выразили восхищение красоте и фигуре 58-летней актрисы.

"Как всегда, красива. Ты выглядишь счастливой и здоровой", "Самая красивая женщина в мире", "Великолепно! В чем Ваш секрет?", "Совершенство", "Вау! Эта женщина как вино", "Мой герой и кумир! Как всегда, потрясающе красива", "Самая красивая женщина, которая когда-либо существовала", "Неважно, сколько тебе лет, ты все равно выглядишь шикарно и потрясающе", — прокомментировали поклонники кинозвезды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013166-58-letnyaya-monika-belluchchi-snyalas-dlya-oblozhki-zhurnala-v-otkrovennom-naryade-foto/