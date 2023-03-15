"Не женщина, а сказка": Зара поделилась пляжными фото и восхитила Сеть

Зара. Фото: instagram.com/zara_music

39-летняя российская певица Зара продемонстрировала пляжные фотографии в Instagram. Подписчики пожелали артистке хорошего отдыха и отметили ее красоту и талант, передает NUR.KZ.

Зара пожелала своим подписчикам хорошего дня и солнечного настроения. А также предложила выбрать понравившееся фото.

Фанаты затруднились сделать выбор и заявили, что их любимица хороша на всех кадрах. Они также отметили, что в Заре прекрасно сочетаются талант, красота, ум и интеллигентность.

"Все фотографии прекрасны. Наша неповторимая, очаровательная, женственная Зара", "Очень редко, когда сочетается все только хорошее в человеке. Зара достойна всех похвал", "Какая же теплая энергетика от фотографий, потрясающий фон и чудесный, духовный, красивый человек, разве может быть что-то идеальнее этого?", "Просто прелесть, не женщина, а сказка", - отреагировали фанаты на публикацию артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013014-ne-zhenschina-a-skazka-zara-podelilas-plyazhnymi-foto-i-voshitila-set/