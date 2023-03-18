"Клянусь, она не стареет": 60-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте удивила фанатов

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур поделилась снимками в наряде для вечеринки в честь церемонии кинопремии "Оскар". Поклонники звезды удивились тому, как молодо она выглядит.

Фотографии Деми Мур опубликовала на своей странице в Instagram.

На размещенных кадрах 60-летняя актриса позирует перед камерой в темно-синем платье с довольно глубоким декольте. Образ дополняет накидка из перьев и массивное кольцо на пальце.

Подписчики Мур восхитились внешностью звезды – они решили, что актриса выглядит невероятно молодо для своих лет.

"Клянусь, она не стареет", "Ты выглядишь как подросток", "Красота", "Ты выглядишь на 25", "Самая красивая женщина всех времен", "Хочу выглядеть как ты в 60", "Ты похожа на собственную внучку", – удивились фанаты Деми Мур.

Тем не менее некоторые пользователи отметили, что ее молодость – заслуга пластической хирургии.

"Столько пластических операций, что я ее не узнаю", "Перестаньте завидовать. Пластическая хирургия или нет, она выглядит красиво", "Фильтры и филлеры творят удивительные вещи", "Она была красивее до всей пластики", – заявили другие комментаторы.

Добавим, что, по данным с сайта Кино-театр.ру, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя – Деметрия Гинес.

На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля". В 1985 году режиссер Дж. Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма".

Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.

Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 глду она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012967-klyanus-ona-ne-stareet-60-letnyaya-demi-mur-v-plate-s-glubokim-dekolte-udivila-fanatov/