"Настоящая красавица": роскошный образ Айгерим Калаубаевой пришелся по душе фанатам

Айгерим Калаубаева. Фото: instagram.com/aikerim_kalaubaeva_official

Отечественная певица Айгерим Калаубаева представила новый роковой образ в Instagram. Любимую артистку искупали в комплиментах ее верные фолловеры, передает NUR.KZ.

Роковой и эффектный образ Айгерим Калаубаевой по достоинству оценили фолловеры в соцсети. Они заявили, что их любимица выглядит просто потрясающе.

Ее черное платье, украшенное огромной красной розой на плече и такими же цветами на прозрачном подоле, вызвало восторг пользователей Казнета.

Публикация артистки запестрела от "лайков" и смайликов в виде сердец и огня.

"Жаным, такая сладкая", "Никогда не старейте", "Такая нежная", "Ох, мое сердце", "Всегда так цветите, как роза", "Вай, вай, детка, полегче", "Прекрасная, настоящая красавица", "Шикарная", "Круто", "Супер", - отреагировали восторженные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012450-nastoyaschaya-krasavitsa-roskoshnyy-obraz-aygerim-kalaubaevoy-prishelsya-po-dushe-fanatam/