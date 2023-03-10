Ольга Орлова показала хейтерам фигуру спустя месяц после родов (фото)

Ольга Орлова с дочерью: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя российская телеведущая Ольга Орлова похвасталась подписчикам в Instagram, как быстро пришла в форму спустя месяц после родов, передает NUR.KZ.

Артистка поделилась фотографией с отдыха в сочинских банях и показала хейтерам фигуру в ретро-бикини. На фото экс-солистка группы "Блестящие" позирует в черном купальнике с завышенной талией.

Однако некоторые подписчики остались непреклонны в своем мнении, что телеведущая прибегла к услугам суррогатной матери. Другие же и вовсе обвинили артистку в самопиаре на теме беременности и родов.

"Я была уверена, что вы рожали сами. А вот сейчас понимаю, что нет. Лучше бы не выставляли фото о том, как вы быстро пришли в себя", "Сначала думала, про накладной живот - это бред! Но когда Ольга типа "после кесарева" лежала, отдыхала в горячей ванне, а теперь в бане...", "Теперь я уверена, что Ольга - провокатор. Она специально выкладывает такие фото, чтобы получить тысячи негативных отзывов и все ведутся! Браво, по умению создать вокруг себя громкий самопиар", — прокомментировали подписчики.

Поклонники поддержали телезвезду в комментариях и восхитились ее фигурой.

"В отличной форме! Так держать! А хейтерам скажу так: если вас разнесло после родов, то это не значит, что и других должно. Следите за своим телом", "Здесь видно даже невооруженным глазом, что фигура после родов", "Ольга, вы красотка. Скажите секрет похудения после родов", "Даже не верится, что так чудесно можно выглядеть после родов в Вашем прекрасном возрасте", — отреагировали фанаты знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012440-olga-orlova-pokazala-heyteram-figuru-spustya-mesyats-posle-rodov/