"Сердце бьется быстрее": Зируза в дерзком аутфите вызвала бурную реакцию фанатов
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Молодая казахстанская певица Зируза взбудоражила поклонников новыми снимками, на которых продемонстрировала свои стройные ножки. Фото артистка опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
"Любите женщин", - лаконично подписала певица свои фотографии. На снимках Зируза позирует на камеру в смелом аутфите. Подписчики оставили свои комментарии.
"Какая прелесть у меня в ленте", "Новый день, чтобы любить женщин", "О, богиня", "Мое сердце", "О Боже, что за красота!", "Люблю Зирузу", "Какая сексуальная", "Эталон красоты", "Детка, ты огонь", "Сердце бьется быстрее при мысли о тебе", "Моя душа наполняется теплом твоих глаз", "Шикарная", - написали фанаты.
Однако моралисты посчитали, что такие фото выкладывать ни к чему.
"Стыдно же, Зируза!", "Раньше была яркой звездой, теперь постепенно гаснет", "Что это такое?" - отметили пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012390-serdtse-betsya-bystree-ziruza-v-derzkom-autfite-vyzvala-burnuyu-reaktsiyu-fanatov/