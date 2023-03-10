"Сердце бьется быстрее": Зируза в дерзком аутфите вызвала бурную реакцию фанатов

Зируза. Фото: instagram.com/ziruza

Молодая казахстанская певица Зируза взбудоражила поклонников новыми снимками, на которых продемонстрировала свои стройные ножки. Фото артистка опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

"Любите женщин", - лаконично подписала певица свои фотографии. На снимках Зируза позирует на камеру в смелом аутфите. Подписчики оставили свои комментарии.

"Какая прелесть у меня в ленте", "Новый день, чтобы любить женщин", "О, богиня", "Мое сердце", "О Боже, что за красота!", "Люблю Зирузу", "Какая сексуальная", "Эталон красоты", "Детка, ты огонь", "Сердце бьется быстрее при мысли о тебе", "Моя душа наполняется теплом твоих глаз", "Шикарная", - написали фанаты.

Однако моралисты посчитали, что такие фото выкладывать ни к чему.

"Стыдно же, Зируза!", "Раньше была яркой звездой, теперь постепенно гаснет", "Что это такое?" - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012390-serdtse-betsya-bystree-ziruza-v-derzkom-autfite-vyzvala-burnuyu-reaktsiyu-fanatov/