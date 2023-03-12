Актриса из "Черной вдовы" появилась на модном показе в прозрачной юбке

Флоренс Пью. Фото: instagram.com/florencepugh

Актриса, сыгравшая в фильме "Черная вдова", Флоренс Пью привлекла внимание фотографов на модном показе. Звезда вышла в свет прозрачной юбке, сквозь которую было видно нижнее белье.

Снимками с мероприятия сама Флоренс поделилась в Instagram.

На показ Valentino 27-летняя актриса приехала в длинной прозрачной белой юбке, расшитой пайетками и стразами, под которой было видно нижнее белье. К ней звезда подобрала укороченную серую толстовку с круглой горловиной, украшенной множеством камней.

Свой образ Флоренс Пью дополнила серебристой сумкой на короткой ручке, а волосы собрала в высокий пучок. В ее носу сверкал пирсинг, также из украшений были сережки и несколько браслетов.

Флоренс Пью, по информации IMDb, – британская актриса, известная по фильмам "Черная вдова", "Маленькие женщины", "Солнцестояние".

Она дебютировала в кино в 2014 году в драматической картине "Падение". Она также снималась в фильмах "Леди Макбет", "Король Лир", "Не беспокойся, дорогая", "Король вне закона", и в сериалах: "Маленькая барабанщица", "Соколиный глаз".

В 2018 году она была номинирована на премию BAFTA "Восходящая звезда". В 2020 году ее номинировали на "Оскар" и кинопремию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в "Маленьких женщинах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012200-aktrisa-iz-chernoy-vdovy-sverknula-trusami-na-modnom-pokaze/