Певица Say Mo кардинально сменила имидж (видео)
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Казахстанская певица Say Mo кардинально сменила имидж. О своем преображении артистка рассказала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Певица решила радикально сменить цвет волос. Своим преображением в огненную красотку Молдир поделилась с фолловерами в соцсети.
"Вы просто посмотрите, какой огненный цвет у нас получился. Этот цвет называется винный. Вообще шикарно. Мне очень нравится. Кстати, качество волос моих не портится. Потому что я, конечно, ухаживаю за ними, пью витамины", - поделилась представительница отечественного шоу-бизнеса.
Видео взято со страницы Say Mo в Instagram
Ранее Say Mo опубликовала провокационное видео в Сети ко Дню всех влюбленных, которое вызвало бурную реакцию подписчиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011910-pevitsa-say-mo-kardinalno-smenila-imidzh-video/