Певица Say Mo кардинально сменила имидж (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo кардинально сменила имидж. О своем преображении артистка рассказала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица решила радикально сменить цвет волос. Своим преображением в огненную красотку Молдир поделилась с фолловерами в соцсети.

"Вы просто посмотрите, какой огненный цвет у нас получился. Этот цвет называется винный. Вообще шикарно. Мне очень нравится. Кстати, качество волос моих не портится. Потому что я, конечно, ухаживаю за ними, пью витамины", - поделилась представительница отечественного шоу-бизнеса.

Видео взято со страницы Say Mo в Instagram

Ранее Say Mo опубликовала провокационное видео в Сети ко Дню всех влюбленных, которое вызвало бурную реакцию подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011910-pevitsa-say-mo-kardinalno-smenila-imidzh-video/