"Выглядит нелепо": Кендалл Дженнер высмеяли из-за наряда за 2,5 млн тенге

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер выложила в Сеть видео в новом наряде за несколько тысяч долларов, но подписчики не оценили образ звезды и раскритиковали его в комментариях.

Кендалл Дженнер опубликовала пост на своей странице в Instagram.

На кадрах девушка скачет и дурачится на кровати с бокалом в руках. При этом на видео Дженнер запечатлена в черном ассиметричном комбинезоне, у которого нет одной штанины, а вторая заканчивается объемными рюшами.

При этом, как пишет Lenta.ru, наряд Кендалл Дженнер стоит 5760 долларов – по нынешнему курсу это 2 млн 514 тыс. тенге.

Подписчики модели не оценили новый образ Кенделл и довольно резко заявили об этом в комментариях.

"Что это за хрень?", "Ужасный наряд – выглядит нелепо", "Твои штаны странные", "Зато можно брить только одну ногу", "Вам не хватает другой части комбинезона. Выглядит глупо", "Один из самых смешных нарядов, которые я видела в последнее время", "Самое нелепое платье 2023 года", – написали пользователи соцсети.

По данным с сайта Peopletalk.ru, Кендалл Дженнер – всемирно известная модель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

В 2010 году, в возрасте 15 лет, Кендалл начала сниматься для известных молодежных изданий, например Forever 21, который и стал ее рывком в модельном бизнесе.

В 2016 году Кендалл стала лицом обложки сентябрьского номера журнала Vogue.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011588-vyglyadit-nelepo-kendall-dzhenner-vysmeyali-iz-za-naryada-za-25-mln-tenge/