"С годами все хорошеете": 58-летняя Алена Апина пленила чувственным образом

Алена Апина. Фото: instagram.com/neapina

Заслуженная артистка РФ, певица Алена Апина поделилась в Instagram чувственной фотосессией. Экс-солистка группы "Комбинация" получила в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

58-летняя Алена Апина примерила короткий серебристый топ и юбку, оголив живот. Исполнительница хитов "Узелки", "Леха", "Электричка", "Ксюша", "American Boy" поздравила своих читателей с наступлением долгожданной весны.

Поклонники отметили, что знаменитость может дать фору юным красавицам.

"Ну ничего себе! Девушка, а с вами можно познакомиться? Алена, вы красотка", "Все хорошеете и хорошеете с годами. Прекрасно выглядите, росла на группе "Комбинация" и ваших замечательных песнях, чудесные воспоминания, молодость, драйв", "Красивая, молодая, новая, весенняя", "Алена, не перестаете нас удивлять своей красотой", "Сексуальный животик", - отреагировали на фото певицы преданные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011262-s-godami-vse-horosheete-58-letnyaya-alena-apina-plenila-chuvstvennym-obrazom/