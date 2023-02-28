"Невероятно красивая": Виктория Лопырева в платье с глубоким декольте изумила Сеть

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Российская телеведущая Виктория Лопырева очаровала преданных фанатов в Instagram новыми фотографиями, на которых запечатлелась в платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Теледива отметила, что пришло время пробуждения от напрасных надежд.

"Для своего наполнения и роста многие из нас требуют и хотят получить от близких людей недостающие заботу, любовь, общение, деньги и т.д.

И для этого сами начинают вкладывать в тех, от кого этого ждут, свою любовь, время, силы и ресурсы... Или погружаются в тягостное ожидание, при котором также тратят время, силы и веру, что еще немного и получат желаемое.

Знакомо? Замечали? Кого же мы тогда "поливаем" и "выращиваем"? Точно не себя. Впереди весна. Время пробуждения, выхода из спячки, привычных шаблонов и мыслей", - написала она.

Поклонники согласились с ее мнением, но их внимание больше привлекли фотографии знаменитости.

"У вас есть шарм, элегантность и бесконечная, чистая красота", "Обалденно красивая девушка", "Невероятно красивая", "Весна прекрасна, как и вы", "Сама нежность", - гласят их комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011198-neveroyatno-krasivaya-viktoriya-lopyreva-v-plate-s-glubokim-dekolte-izumila-set/