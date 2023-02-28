"Лучше, чем Бейонсе": Рита Дакота в бикини поделилась пикантным видео

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Российская поп-исполнительница Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram чувственное видео, поклонники остались в восторге от фигуры певицы, передает NUR.KZ.

На кадрах с бэкстейджа фотосессии с тропического острова артистка предстала в соблазнительном купальнике и поведала, что пока ей не удалось похудеть.

"Как вы видите, пока я особо не похудела. Но у меня появилась гениальная идея, как сделать это "легко и в радости". Ну или просто "в радости", расскажу попозже, идея - топ! А пока можете написать, какая я Бейонсе и как мне "и так хорошо", — подписала ролик певица.

Фанаты восхитились привлекательными формами Дакоты и заверили артистку, что ее фигура не требует коррекции.

"Зачем худеть?! Формы же красивые, аппетитные", "Ты лучше, чем Бейонсе", "Рита, ты очень красивая и фигура твоя огонь! Мне кажется гениальная идея — не худеть", "Зачем Вам худеть? Вы очень даже красивая и аппетитно-сексуальная! У Вас очень красивая фигура!", "Роскошное тело, красивое и притягательное. Действительно, Бейонсе", — отреагировали пользователи соцсети.

Отец певицы также не остался в стороне и прокомментировал слова дочери.

"Тебе реально и так очень хорошо. Слушай папу! Я в конечном итоге оказываюсь прав", — написал отец Риты.

Однако некоторые фолловеры заметили, что видео не обошлось без фотошопа.

"Я одна заметила маску на видео и плавающую руку разного размера?", "Можно было и в программах не сжимать, и фильтры не использовать. А научиться любить себя такой, какая есть", — написали подписчики.

Но артистка сразу поспешила оправдаться, сказав, что это не она обрабатывала видео.

"Теперь и я вижу, спасибо. Но вы знаете, что моя рука - это та, что пошире. Видео снимала и обрабатывала не я", — шутя прокомментировала Дакота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011084-luchshe-chem-beyonse-rita-dakota-v-bikini-podelilas-pikantnym-video/