"Не каждому дано увидеть красоту": Акбота Сейтмагамбет впечатлила фанатов новым фото

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о том, чего достойны девушки. Экс-солистка "КешYOU" также выложила новое фото в Instagram, передает NUR.KZ.

"Красота есть во всем, но не каждому дано ее увидеть", - написала Акбота, опубликовав новое фото в ленте.

Фанаты оценили ее аутфит и отметили, что такой сдержанный стиль актрисе к лицу. Они снова написали ей комплименты, оценив естественную красоту Акботы.

"Вы очень красивая", "Девушка, которая всегда улыбается", "Такая естественная, ты заслуживаешь счастья", "Красоту особенно не могут перенести завистницы, я сейчас это чувствую", "Вы мне очень нравитесь, Акбота", - написали они.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота также написала в сторис о том, чего заслуживают девушки. Артистка согласна с мыслью, что представительницы прекрасной половины человечества достойны самого лучшего с рождения.

Мы писали ранее, что побывавшая в Мекке Акбота Сейтмагамбет поделилась мыслями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2011024-ne-kazhdomu-dano-uvidet-krasotu-akbota-seytmagambet-vpechatlila-fanatov-novym-foto/