"Все тот же добрый взгляд": Анна Данченко показала детское фото

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко показала детское фото своим подписчикам в Instagram. Фанаты заявили, что девушка не утратила детского очарования, передает NUR.KZ.

Анна предложила сравнить две ее фотографии с разницей в несколько лет.

"Найдите пять отличий. Какая Анна на первой и на второй фотографии?" - спросила пользователей Казнета телеведущая.

Однако фанаты не заметили большой разницы, они заверили, что теледива так же мила и очаровательна, как и в детстве.

"Была блондинкой, стала брюнеткой. На обоих фото красавица", "Красивая от природы, умная и благодарная! Ваша благодарность принесет вам огромные плоды", "Я не вижу разницы, потому что вы человек с чистой душой", "Маленькая русская Анна и взрослая казахская Анна ханым", "Все тот же добрый взгляд и сердце", - отметили фолловеры.

Напомним, Анна Данченко приобрела новую квартиру, о которой давно мечтала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010522-vse-tot-zhe-dobryy-vzglyad-anna-danchenko-pokazala-detskoe-foto/