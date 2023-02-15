"Плюс одна мечта": Анна Данченко приобрела новую квартиру (фото)

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко сообщила радостную весть своим подписчикам в Instagram. Она приобрела новую квартиру, о которой давно мечтала, передает NUR.KZ.

"Плюс одна мечта. Готова принимать ваши поздравления. И вам того желаю", - написала Анна, опубликовав фотографии, на которых она запечатлелась с ключами от заветной квартиры в руках.

В карусели в Instagram Анна также показала фото квартиры. Теперь телеведущей предстоит провести в ней ремонт, а затем справить веселое новоселье.

Коллеги и фанаты телеведущей искренне порадовались за нее и пожелали счастья в новом доме.

"Поздравляю, Анна!", "Пусть ваш новый дом будет наполнен радостью. Пусть у вас будет много счастливых дней. Желаю вам выйти замуж и родить деток", "С новосельем вас, Анна ханым! Пусть в вашем доме не гаснет очаг, смеются дети и будет надежное плечо", - написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009537-plyus-odna-mechta-anna-danchenko-priobrela-novuyu-kvartiru-foto/