Экс-"ангел" Victoria's Secret засветила нижнее белье в вязаном мини-платье

Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

41-летняя модель Алессандра Амбросио вышла в свет в вязаном мини-платье, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость выложила в соцсетях снимки с нескольких вечеринок, передает Daily Mail.

Модель Алессандра Амбросио прибыла в родную Бразилию, чтобы принять участие в грандиозном фестивале, который начался в минувшую пятницу.

На недавней фотографии, выложенной в ее Instagram-аккаунте, модель предстала перед фанатами в красочном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

На Амбросио было надето вязаное мини-платье, образ дополнили туфли на каблуках, ожерелья и браслеты. Поклонники в комментариях по достоинству оценили красоту модели.

В одну из карнавальных ночей 41-летняя модель вышла в свет в красном топе без рукавов, под которым виднелся блестящий бюстгальтер. Также на ней были надеты черные мини-шорты, серебряный чокер и серьги-обручи.

По информации на сайте IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим, штат Риу-Гранди-ду-Сул, в семье владельцев автозаправочных станций 11 апреля 1981 года. У модели итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в легендарном бразильском конкурсе "Elite Model Look", где вошла в число 20 финалисток. В модельном бизнесе полноценно дебютировала в 15 лет. А "ангелом" Victoria's Secret стала в 2000 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010346-eks-angel-victorias-secret-zasvetila-nizhnee-bele-v-vyazanom-mini-plate/