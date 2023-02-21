"Это же Моргенштерн!": 64-летний Александр Васильев показал, каким был в молодости

Александр Васильев. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Известный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев поделился в Instagram архивным фото. Фанаты вновь отметили удивительное сходство 64-летнего Васильева и рэпера Моргенштерна, передает NUR.KZ.

"Разбирая старые фото, наткнулся на это, сделанное в Париже в 1983 году", - отметил ведущий программы "Модный приговор".

Брутальный молодой красавец на фото покорил сердца поклонников. Они поспешили оставить свои комментарии под публикацией, а некоторые вновь удивились, как сильно похож рэпер Моргенштерн на Васильева.

"Какой вы красавец, раскованный, уверенный, сильный", "Прекрасное фото", "Это было всего 40 лет назад", "Это же Моргенштерн!", "Сейчас вы лучше", "Красиво. Сначала подумала, Моргештерн, похожи очень", "С таким лицом можно было и моделью стать", "Брутал", "Как хорошо, что есть старые фотографии", "Секс-символ 80-х, изысканный мужчина Франции", "Какой дерзкий взгляд", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010284-eto-zhe-morgenshtern-64-letniy-aleksandr-vasilev-pokazal-kakim-byl-v-molodosti/