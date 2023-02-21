"Красотки": Айгуль Мукей, Алтынай Жорабаева и Гульнур Оразымбетова зарядили позитивом Казнет

Айгуль Мукей, Алтынай Жорабаева и Гульнур Оразымбетова. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей, певицы Гульнур Оразымбетова и Алтынай Жорабаева зарядили позитивом Казнет. Записанное ими видео Айгуль Мукей разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Как делают "сәлем салу" в ваших краях?" - спросила Айгуль Мукей своих подписчиков, имея в виду традиционный поклон невестки, которым она приветствует родственников мужа.

Позитивное видео, которое записали Айгуль Мукей, Гульнур Оразымбетова и Алтынай Жорабаева, оценили пользователи соцсети. Они оставили свои комментарии.

"Красотки", "Самая стильная Айгуль Мукей", "Алтуша, браво! Харизма зашкаливает, видно, что артистка", "Я землячка Гульнур, она показала, как мы делаем поклон", "Все здорово, так еще уметь надо, молодцы", "Какие красивые девушки!", "Казахские девушки прекрасны, будьте счастливы", "Как бы не сглазить", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010262-krasotki-aygul-mukey-altynay-zhorabaeva-i-gulnur-orazymbetova-zaryadili-pozitivom-kaznet/