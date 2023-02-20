"Кто скажет, что она многодетная мать?": 45-летняя Екатерина Климова пощеголяла в мини-платье

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

45-летняя российская актриса Екатерина Климова пощеголяла в ярком мини-платье и вскружила голову своим фанатам в Instagram. Актриса примерила этот образ для новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Бедная Настя" и "Молодежка" попозировала на камеру в розовом мини-платье с открытыми плечами.

"Врываемся в новую неделю энергично!" - написала Екатерина.

Стройные ноги и точеную фигуру 45-летней актрисы воспели в лестных эпитетах ее фанаты. Они восхитились матерью четверых детей.

"Нереальная женственность, кокетство, красота, обожаю Екатерину Климову", "Какая же вы красивая и живая! А не сделанная кукла", "Роскошная женщина", "Кто скажет, что она многодетная мать? Как девочка", "Кто там со стула упал?", "Обалденная женщина, глаз не оторвать. Любую голливудскую диву за пояс заткнет", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010132-kto-skazhet-chto-ona-mnogodetnaya-mat-45-letnyaya-ekaterina-klimova-poschegolyala-v-mini-plate/