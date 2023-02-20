"Тоже хочу в 60 выглядеть на 30": блогер Лерчек преобразила до неузнаваемости маму

Лерчек с мамой и дочерью. Фото: instagram.com/ler_chek

Российский блогер-миллионник Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала в Instagram преображение своей 60-летней мамы, которая восхитила пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Моей мамуле 60 лет и я решила ее одеть в свои образы. Как вам?" - спросила Лерчек своих подписчиков.

Видео, которое она разместила на своей страничке, впечатлило пользователей Сети. Фанаты отметили, что мама инстадивы выглядит просто потрясающе.

"Вау, я сначала подумала, что это Лера. Мамочка просто красотка", "Нам пришлось пересмотреть второй раз, чтобы понять, что на видео не вы, а ваша мама", "Вы одно лицо", "Мама Эля просто бомбита", "Теперь мы знаем, как будет выглядеть Лера в 60", "У меня сейчас челюсть отвалится", "С каким дьяволом мама заключила сделку? Тоже хочу в 60 выглядеть на 30", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010112-tozhe-hochu-v-60-vyglyadet-na-30-bloger-lerchek-preobrazila-do-neuznavaemosti-mamu/