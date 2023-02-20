"Очередной клон": новый образ Анфисы Чеховой захейтили фолловеры

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram фото своего преображения, однако подписчики обвинили ее в злоупотреблении фотошопом, передает NUR.KZ.

Ведущая поспешила поделиться с поклонниками своим новым образом.

"Когда женщине хочется перемен, она идет в салон и что-то делает со своими волосами. У меня было немного вариантов. В блондинку, в рыжую или под ноль. Захотелось легкомыслия. Весна ведь скоро. И теперь мой цвет называется "Чеховский соболь-альбинос", - написала артистка.

Многие подписчики отметили в комментариях, что даже не узнали звезду, посчитав, что артистка перестаралась с фотошопом.

"Мне вот интересно, от такого фотошопа вы сами себя узнаете?", "Зачем так себя фотошопить? Ну вам не 20, как на фото! Просто не узнала сначала, пока не прочитала", "Очередной клон. Примитивно", "Анфиса, зачем? Вы симпатичная женщина, не надо столько фотошопа", "Все на одно лицо", - написали фолловеры.

Телеведущая сразу же поспешила успокоить своих поклонников и подтвердила, что без фотошопа не обошлось.

"Ну, ладно, что вы набросились на меня за предыдущее фото. Да, там перебор с фотошопом. Но прошу меня понять и простить: у меня не всегда хватает времени самой постить свои фото и видео. Иногда я отправляю их СММ-щице и она делает это за меня. В этот раз она перестаралась с фотошопом.

Да, иногда я фотошоплю фото, если какой-то прыщ, неровность или складка образовались. Мне нравится, когда фотографии выглядят эстетично! Для меня это как картина! Форму своего тела я давно не фотошоплю, пластику никогда не делала, а если бы на нее решилась, честно бы об этом говорила. Я не вижу смысла врать.

Пока мне 45! И моя генетика и косметология позволяют мне быть такой, какая я есть, без пластики. Я себе нравлюсь. Да и почему бы мне себе не нравится, если я *** выгляжу?! На этом фото я без фотошопа! Так что не гундите", - ответила хейтерам Чехова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010108-ocherednoy-klon-novyy-obraz-anfisy-chehovoy-zaheytili-follovery/