"Казахская Кендалл": Нами Кулумбетова поразила подписчиков фигурой в купальнике

Нами Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова, известная как Нами, похвасталась в Instagram фигурой в купальнике с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

На снимках с острова Бали Нами позирует в черном купальнике с глубоким декольте. Пользователи социальной сети сравнили блогершу с американской моделью Кендалл Дженнер.

"Казахская Кендалл", "Красивая, свободная, открытая", "Пантера", "Прекрасно выглядите! Все время совершенствуетесь. Красивы, ухоженны и счастливы. Вы та, которая не делает акцент чисто на семье", - прокомментировали фолловеры.

Ранее она также выложила снимки в откровенном ярком платье с необычным дизайном, которое также не осталось без внимания подписчиков.

"Ну до чего красивая женщина! Дай ей, Боженька, всего, чего она просит, потому что нельзя такой красоте отказывать", "Бали вас меняет. Вы потрясающе выглядите, от вас идет совершенно другая энергия...шедеврально", - отреагировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009818-kazahskaya-kendall-nami-kulumbetova-porazila-podpischikov-figuroy-v-kupalnike/