"Чрезвычайно красивая": модель из Грузии в платье с высоким разрезом заворожила фанатов

Тамуна Габуния. Фото: instagram.com/tamu77

Модель родом из Грузии Тамуна Габуния, проживающая в Москве, покорила фанатов снимками из Дубая. Яркие фотографии девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Тамуна Габуния запечатлелась на берегу моря в легком платье на бретелях с зебровым принтом. Высокий боковой разрез на платье, томный взгляд девушки, ее точеная фигура и бронзовый загар взволновали ее поклонников, которые оставили комментарии под фото.

Публикация запестрила от многочисленых смайликов в виде сердец и огня.

Подписчики не нашли изъянов в модели и назвали ее идеальной женщиной.

"Чрезвычайно красивая и сексуальная женщина", "Богиня", "Я люблю тебя", "Словно нарисованная", "Идеальная", - оставили они свои восторженные отзывы.

А несколько часов назад Тамуна предстала перед фолловерами в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Девушка запечатлелась на фоне ночного Дубая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009611-chrezvychayno-krasivaya-model-iz-gruzii-v-plate-s-vysokim-razrezom-zavorozhila-fanatov/