"Я бы стоял на коленях у твоих ног": Аида Гарифуллина примерила соблазнительное платье

Аида Гарифуллина. Фото: instagram.com/aidagarifullina

Российская оперная дива Аида Гарифуллина выложила в Instagram волнующее фото. Роковая красавица в сексуальном платье свела с ума восторженных поклонников, передает NUR.KZ.

Эффектное черное платье необычного дизайна удачно подчеркнуло стройную фигуру 35-летней певицы. Верные фанаты, ослепленные красотой своей дивы, не поскупились на восторженные эпитеты в ее адрес. За несколько часов публикация набрала свыше 22 тысяч лайков.

"Красивая женщина подобна кедровому орешку. Всем по вкусу, да не каждому по зубам!", "Секси", "Если бы это было возможно, я бы стоял на коленях у твоих небесных ног, королева моих снов", "Ну это просто невероятная красота", "Что ты творишь, Аида!", "О, вот это наряд! Замер взгляд!", "Роскошная", - гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009445-ya-by-stoyal-na-kolenyah-u-tvoih-nog-aida-garifullina-primerila-soblaznitelnoe-plate/