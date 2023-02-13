"Хороша до умопомрачения": Екатерина Андреева в летящем платье заворожила фанатов

Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая информационной проограммы "Время" Екатерина Андреева очаровала верных фанатов фотографией, где запечатлена в летящем красном платье и шляпе, передает NUR.KZ.

Новое фото появилось на страничке Екатерины Андреевой в Instagram.

"Ох уж это красное платье… Плюс ветер в придачу. Предчувствие весны. Бегущая почти по волнам", - подписала теледива снимок.

Екатерина в летящем красном платье многим напомнила героиню повести Александра Грина Ассоль.

"Катя, фотографию в рамочку и на стенку", "Ассоль. Вы круче Вертинской", "Красота, легкость, изящество", "Платье шикарное. Все подчеркивает, что необходимо показать! Хороша вы, Екатерина, до умопомрочения", "Яркие, сочные цвета вам к лицу", "Ох уж эти Мальдивы", "Можно вечно любоваться такой красотой", - отреагировали фолловеры на фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2009145-horosha-do-umopomracheniya-ekaterina-andreeva-v-letyaschem-plate-zavorozhila-fanatov/