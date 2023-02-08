"Никогда не стану извиняться за то, как я выгляжу": Мадонна ответила на критику хейтеров

Мадонна на церемонии "Грэмми-2023". Фото: Robert Gauthier / Getty Images

64-летнюю певицу Мадонну возмутили нападки хейтеров по поводу ее внешнего вида на церемонии «Грэмми-2023». Певица жестко отреагировала на критику, передает NUR.KZ.

Американская поп-исполнительница опубликовала пост в Instagram, где заявила, что фотографии, сделанные на камеру с длинным объективом, исказили ее лицо. Также Мадонна обвинила критиков в эйджизме (дискриминация человека по возрасту – прим.ред.) и женоненавистничестве.

"Я никогда не извинялась и не стану извиняться ни за какой свой творческий выбор, который я сделала, ни за то, как я одеваюсь или как я выгляжу" - добавила артистка.

Ранее поп-дива поделилась с фолловерами своим образом для музыкальной церемонии "Грэмми", после чего поклонники, выросшие на песнях Мадонны, раскритиковали певицу, заявив, что она изменилась не в лучшую сторону.

"Что ты с собой сделала? Ты была иконой, красивой женщиной! А теперь ты губишь себя!", "Это уже не та Мадонна, с которой мы выросли! Она была такой красивой, до того как проделала работу с лицом", "Раньше я высоко ценил Мадонну как сильную женщину, которая идет вперед, создавая искусство и продвигая его. Но она изменилась не в лучшую сторону. Кто-то должен помочь ей не разрушить все то, чего она добилась", "Она подвела себя и своих поклонников. Стала человеком, который следует трендам, задаваемыми неудачниками. Она должна была состариться с достоинством", - написали под постом подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008570-nikogda-ne-stanu-izvinyatsya-za-to-kak-ya-vyglyazhu-madonna-otvetila-na-kritiku-heyterov/