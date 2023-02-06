"В этих глазах можно утонуть": Самбурская околдовала фанатов загадочным образом

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская представила новый загадочный образ, который сразил наповал ее фолловеров. Они назвали фотосессию самой проникновенной, передает NUR.KZ.

Самбурская выложила в Instagram фотографии в черном платье с глубоким декольте.

"Обновление актерского портфолио", - подписала актриса фото.

Пользователи Сети пожелали любимой актрисе побольше интересных кинопроектов. Ее новый образ показался им невероятно интересным.

"На этих фото есть сходство с актрисой Мариной Александровой", "Как вам идут длинные волосы", "Вы бы с успехом могли сыграть мамочку из семейки Аддамс", "Фотографии шикарные, чтобы было много интересных проектов и ролей вашей мечты", "Обновление на высшем уровне, самая проникновенная фотосессия, которую я видела. В этих глазах можно утонуть", - написали фолловеры под публикацией актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008255-v-etih-glazah-mozhno-utonut-samburskaya-okoldovala-fanatov-zagadochnym-obrazom/