"Приятная натуральность": Юля Ковальчук выложила фото без макияжа и фильтров
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40-летняя российская певица Юлия Ковальчук выложила в соцсети фото без макияжа и фильтров. Экс-солистка "Блестящих" услышала в свой адрес комплименты фанатов и критику хейтеров, передает NUR.KZ.
Новые фотографии Ковальчук опубликовала на своей официальной страничке в Instagram.
"Сейчас в мире тренд на натуральность, и пусть же он продлится как можно дольше. А вот тренд на настроение еще никто не запускал!" - отметила она.
"Такая натуральная, классная, веселая девушка", "Вот так и надо женщинам выглядеть натурально. Не надо масок и будет все честно", "Приятная натуральность", "Красотка в любом виде", - отреагировали фанаты.
Но некоторые оставили свою "ложку дегтя".
"На последнем фото - Дмитрий Харатьян в юности", "Конопатая", "Я считаю, что не всем идет натуральность. Извините, но вам не очень. Главное, чтобы нравилось вашему мужу", - съязвили комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007984-priyatnaya-naturalnost-yulya-kovalchuk-vylozhila-foto-bez-makiyazha-i-filtrov/