Селена Гомес показала несовершенства кожи на фото без макияжа

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на своей странице в Instagram селфи без макияжа и фотошопа, показав все недостатки своей кожи. Фанаты артистки восхитились ее смелостью.

На фотографиях 30-летняя звезда позирует в синей кофте. А на лице знаменитости отсутствует макияж, также Селена не стала зарисовывать недостатки кожи или усовершенствовать в фоторедакторе свои волосы.

Поклонники певицы поблагодарили ее за откровенность.

"Естественную красота", "Красивая как никогда", "Я восхищаюсь тобой, Селена. Ты вдохновляешь нас показывать красоту, которая есть внутри нас, в этой удушающей соцсети, как Instagram, где каждый должен быть идеальным и счастливым все время", – написали ей пользователи соцсети.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британники, Селена Гомес обрела популярность как актриса и поп-исполнительница после сериала Disney "Волшебники из Вэйверли Плэйс".

В прошлом артистка встречалась с певцом Джастином Бибером.

В 2015 году Гомес сообщила, что у нее диагностировали волчанку (аутоиммунное заболевание, вызывающее хронические воспалительные процессы в различных частях тела – прим. ред.). Из-за осложнений, вызванных болезнью, в 2017 году ей сделали пересадку почки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007829-selena-gomes-pokazala-nesovershenstva-kozhi-na-foto-bez-makiyazha/