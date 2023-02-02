"Свободная, красивая, дерзкая": Асель Аскар в мини-платье и ботфортах изумила фанатов

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар поделилась кадрами своего перевоплощения. Артистка в мини-платье и ботфортах привела в восторг своих поклонников, передает NUR.KZ.

"Вчера я была такая… Свободная, красивая, дерзкая", - написала Асель в Instagram, где поделилась новым видео, снятым в стиле TikTok.

Асель примерила эффектное белое мини-платье, а также лаковые ботфорты. Образ дополнили ее роскошные локоны. Фанаты восхитились фигурой инстадивы.

"Возвращается Аселя! Дерзкая, яркая, со своей взрывной энергетигой! Женщина вау!", "Волосы просто шикарные - и длина, и цвет. Красотка с большой буквы", "Столько харизмы. Роскошная, умная, добрая, обворожительная Асель", "Только вперед, сияйте всегда", "Вы сильная", "Красоточка такая", - гласят комментарии.

Напомним, Асель Аскар довела до слез Казнет песней и клипом "Мой ангел". Их она посвятила своему ушедшему сынишке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007814-svobodnaya-krasivaya-derzkaya-asel-askar-v-mini-plate-i-botfortah-izumila-fanatov/