"Безумная красота": Ани Лорак похвасталась фигурой в платье с высоким разрезом

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

44-летняя украинская певица Ани Лорак впечатлила своих поклонников, примерив платье с высоким разрезом на бедре. Артистка отметила, что ее фанатов ждет много сюрпризов, передает NUR.KZ.

Ани Лорак запечатлелась в алом платье с высоким боковым разрезом и глубоким декольте.

"Мои любимые, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню "Обратный отсчет"! Я все вижу и замечаю! Ну а в преддверии альбома будет еще много сюрпризов от меня!", - заявила Лорак своим подписчикам в Instagram, отметив, что новый альбом выйдет в свет 21 апреля.

Яркий образ знаменитости не оставил равнодушными ее поклонников.

"Боже, какая же шикарная все-таки фотосессия. Безумная красота", "Прекрасная", "Ждем, но вопрос, как дожить до апреля", "Вам спасибо за ваше творчество, которое лечит душевные раны", "Вы невероятная, самая талантливая", - гласят комментарии под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007749-bezumnaya-krasota-ani-lorak-pohvastalas-figuroy-v-plate-s-vysokim-razrezom/