"Джастин Бибер, я забыла у тебя одежду": Клава Кока в диджитал-платье ошеломила фанатов

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока удивила поклонников необычным нарядом. Артистка примерила диджитал-платье и заявила, что "забыла одежду у певца Джастина Бибера", передает NUR.KZ.

Клава появилась перед поклонниками в диджитал-наряде, выполненном в стиле Русалочки. Это позволило ей стать похожей на героиню футуристических фильмов.

"Джастин Бибер, я забыла у тебя одежду. Пришлось диджитал-платье надеть. Спасибо, Yimeng Yu, за этот шедевр. Как вам?" - сопроводила Клава свое фото комментарием.

Ошеломленные поклонники принялись обсуждать аутфит знаменитости.

"Как ты это надела только?", "Классно, но это графика", "Трипофобы есть?", "Пусть Джастин видит, кого теряет", "Джастин явно оценит", "Хороша", "Она шикарна", "Джастин, верни одежду Клаве!", "Оно настоящее?", "Получается настоящая Русалочка", "Прекрасное неоплатье, крутой дизайнер", - отреагировали на публикацию Клавы подписчики в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007639-dzhastin-biber-ya-zabyla-u-tebya-odezhdu-klava-koka-v-didzhital-plate-oshelomila-fanatov/