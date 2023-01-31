Жулдыз Абдукаримова надела длинное платье после критики "уятменов" за появление в мини

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова предстала в новом образе перед своими подписчиками в соцсети. Жена певца Кайрата Нуртаса решила порадовать моралистов и надела длинное платье, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне Жулдыз Абдукаримова в мини-платье восхитила фанатов и разочаровала "уятменов". Моралисты посчитали, что матери четверых детей не пристало оголять ноги. Актриса разместила новые снимки в Instagram.

Следуя совету критиков, Жулдыз надела длинное платье в пол и обратилась к своим подписчикам.

"Вы просили длинное? Если поначалу вы воспринимали меня как келин, то со временем, я знаю, полюбили меня и нежите как дочь. Хвалите меня за достижения, заступаетесь за меня, когда меня ругают, оберегаете от ошибок. Мы ведь так привыкли друг к другу", - подписала Жулдыз снимки.

"Интеллект и чувство юмора, просто красавица", "Умница, истинная леди. Благородство передается генетически. Оставайтесь всегда такой! Спасибо вашим родителям, что вас так воспитали", "Жулдыз все идет", "Хоть мешок пусть наденет, ей все будет к лицу", - заключили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007480-zhuldyz-abdukarimova-nadela-dlinnoe-plate-posle-kritiki-uyatmenov-za-poyavlenie-v-mini/