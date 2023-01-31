"Смиритесь с моим ужасным ртом, я с таким родилась": Ольга Орлова ответила на критику внешности

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова ответила на критику хейтеров по поводу ее внешности, в частности, рта. Она посоветовала недоброжелателям смириться с тем, как она выглядит, передает NUR.KZ.

На странице Ольги в Instagram под одним из видео пользователи соцсети решили обсудить ее внешность.

"Много краски и от этого рот слишком большой! Меньше красься", "Блин, очень много косметики, а губа нижняя - это трагедия, Оля, простите, перебор", "Что со ртом?", "Олечка, люблю вас, но с косметикой перебор и с фильтрами тоже. Что с губами, особенно с нижней", - написали подписчики.

Артистка посвятила подобным комментариям одну из своих Stories.

"Вчера сделала совместный прямой эфир на тему воспитания детей. Зашла почитать комментарии. Всех волнует только мой "некрасивый рот". Мои милые счастливые красавицы! Смиритесь уже с моим ужасным ртом. Я с таким родилась! Я смирилась, и вы попробуйте! У меня все", - высказалась Орлова.

Ольга Орлова. Кадр видео: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007448-smirites-s-moim-uzhasnym-rtom-ya-s-takim-rodilas-olga-orlova-otvetila-na-kritiku-vneshnosti/