"Грация кошки": Водонаева блеснула объемной грудью в глубоком декольте

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева взволновала Сеть горячими фотографиями, на которых продемонстрировала объемную грудь в глубоком декольте, передает NUR.KZ.

Новые снимки теледива разместила на своей официальной страничке в Instagram.

"Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем", - подписала Алена пикантные фотографии фразой из мультфильма "В синем море, в белой пене".

Роковая красавица украла сердца своих верных фанатов.

"Какая съемка красивая", "Прямо вау", "Какие же у вас глаза, честное слово, белая зависть", "Думаю, что грех бы было мальчику не остаться с такой королевой, как вы. Вы божественная", "Грация кошки", "После Алены всегда вызывают пожарных, на всякий пожарный", "Какая эстетика", "Просто нет слов, это потрясающе", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007427-gratsiya-koshki-vodonaeva-blesnula-obemnoy-grudyu-v-glubokom-dekolte/