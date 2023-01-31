"Такая красотка, вся в мамочку свою": Анна Заворотнюк в купальнике очаровала фанатов

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала, как проводит время в Дубае. Увидев фотографии блогерши в купальнике, поклонники назвали ее красоткой, похожей на маму, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram, блогерша сидит на плетеном кресле в пляжном кафе, одетая в леопардовый купальник, поверх которого накинута белая рубашка, а позади нее виднеется знаменитый "Парус" Дубая. Над головой девушки кружат птицы.

"Ворон считаю", - пошутила Анна.

"Вся такая красотка, вся в мамочку свою", "Как классно. Очень понравился ваш образ, в особенности купальник", "Я готов целовать песок, по которому ты ходила!", "Прекрасная, хорошего дня вам", "Как классно! Хорошо вам провести время", "Красотка такая солнечная", "Какой кадр шикарный", - прокомментировали ее фотографии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007392-takaya-krasotka-vsya-v-mamochku-svoyu-anna-zavorotnyuk-v-kupalnike-ocharovala-fanatov/