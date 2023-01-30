"Это очень яркие эмоции": Бибигуль Актан на мотоцикле покорила фанатов (фото)

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s; instagram.com/dorojkinakristina

Казахстанская актриса Бибигуль Актан показала фото, сделанные в период ее увлечения ездой на мотоцикле, и рассказала о своих чувствах во время катания, передает NUR.KZ.

Дерзкие кадры появились на странице Бибигуль в Instagram. На них звезда позирует в черной байкерской одежде на стильном мотоцикле.

"Это был период моего активного увлечения мотоциклами в Москве! Помню, как мы почти каждый день катали до 5 утра. Эти плавные повороты вдоль Яузы, эти серпантины на Рублевке и скорость на прямиках Новорижского шоссе... Кто ездил на мотоцикле в Москве?

А вообще когда-нибудь владел и регулярно выкатывал свой мотоцикл? Это очень яркие эмоции, наверное, эта страсть и называется адреналиновой зависимостью", - погрузилась в ностальгию актриса.

Поклонники Бибигуль оценили ее кадры, назвав их "бомбой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007261-bibigul-aktan-na-mototsikle-rasskazala-o-svoey-strasti-i-pokorila-fanatov-foto/