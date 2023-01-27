"Роковая женщина": экс-супруга Моргенштерна пощеголяла в платье с открытой спиной
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Экс-супруга рэпера Моргенштерна выложила ряд горячих фото в соцсети. Дилара Зинатуллина в серебристом платье с открытой спиной вызвала восторг своих подписчиков, передает NUR.KZ.
Дилара разместила в Instagram фотографии, на которых запечатлена в эффектном серебристом платье на бретелях с глубоким разрезом и открытой спиной. На первом фото она сидит в красной машине, а на других кадрах - стоит рядом с ней.
Подписчики назвали Дилару роковой и красивой женщиной.
"Твоя красота нарушает любые границы, слабые люди, не выдержав, сходят с ума", "Жду коммент от Моргена", "Диларе тачка подходит", "Разрыв сердечка", "Алишер даже не лайкнул", "Что за роковая женщина?", "Пожарных вызвали?", "Вау, такая красивая", "Прелестная", - отреагировали восхищенные фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007079-rokovaya-zhenschina-eks-supruga-morgenshterna-poschegolyala-v-plate-s-otkrytoy-spinoy/