"Вот это секси-мама": 43-летняя Вика Боня в микроплатье засветила пышную грудь

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

43-летняя телеведущая Виктория Боня, недавно совершившая очередное восхождение в горы, решила потихоньку возвращаться к обычной "земной" жизни. Она нарядилась в короткое платье, подчеркнувшее ее грудь, чем спровоцировала поток комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

"Наконец-то я вернулась к своей рутинной жизни… После гор всегда хочется наряжаться и носить туфли на каблуках", - призналась Боня на своей странице в Instagram.

"Викулик, похудела-то как. Самая бомбическая. Вот с ней хоть в Крым, хоть в Рим", "Уххх, красоточки, и как еще может быть лучше?", "Смотрю и думаю, а как я выгляжу в свои 27. Офигеть пример!", "Все потому что она не курит и не пьет алкоголь и, конечно же, ухаживает за свои телом и лицом. Что сказать, берите пример и будете такими же", - выразили свое восхищение фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006985-vot-eto-seksi-mama-43-letnyaya-vika-bonya-v-mikroplate-zasvetila-pyshnuyu-grud/