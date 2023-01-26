"Девушка-мечта": Жасмин покрасовалась в эффектном платье изумрудного цвета
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Российская певица Жасмин продемонстрировала эффектный образ, примерив вечернее платье изумрудного цвета. Подписчики оценили и наряд, и фигуру 45-летней артистки, передает NUR.KZ.
Ярким вечерним аутфитом Жасмин похвасталась подписчикам в Instagram. Наряд удачно подчеркнул ее стройный стан и женственность.
К платью Жасмин подобрала элегантные золотистые туфельки-лодочки на тонкой шпильке. Образ завершило объемное колье на шее.
"Изумрудное настроение", - подписала артистка снимки.
Пользователи соцсети были щедры на "лайки" и комментарии.
"Роскошный цвет", "Это у вас дома?", "Потрясающее платье", "Очень красиво", "Красотка", "Джесси, ты супер", "Выглядите на все сто", "Девушка-мечта", "Восхищаюсь вашим стилем", "Хочу на ваш концерт", "Такая яркая", "Красавица наша", "Ты прекрасна", - гласят отзывы под фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006936-devushka-mechta-zhasmin-pokrasovalas-v-effektnom-plate-izumrudnogo-tsveta/