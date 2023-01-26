"Чертовски привлекательная": Маша Горбань похвасталась стройной фигурой

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Отдохнувшая на Шри-Ланке Маша Горбань поделилась жарким фото. Фанаты, оценившие фигуру молодой мамы, задались вопросом, как ей удается быть в такой отличной форме, передает NUR.KZ.

36-летняя звезда сериала "Кухня" Маша Горбань разместила новое фото с отдыха в Instagram. Маша похвасталась стройной фигурой и длинными ногами, позируя перед зеркалом.

Отметим, что летом 2021 года актриса родила сына Нилана, но ее отличной форме можно только позавидовать. Восхищенные фанаты назвали ее идеальной женщиной.

"Говорят, идеальных не бывает. Не соглашусь", "Фигурка огонь", "Гены?", "Шоколадка", "Нет, вообще это законно?", "И это без спорта? Как круто", "Хороша чертовка", "Стройняшка", "Чертовски привлекательная", "Зефирка", "Необыкновенная", "Конфетка", "Шикарная", - рассыпались в комплиментах ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006913-chertovski-privlekatelnaya-masha-gorban-pohvastalas-stroynoy-figuroy/