Звезду "Бриджертонов" признали самым красивым мужчиной в мире

Реге-Жан Пейдж. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

34-летний британский актер Реге-Жан Пейдж, сыгравший герцога Гастингса в "Бриджертонах", признан самым красивым мужчиной в мире. Отмечается, что пропорции его лица близки к совершенству, передает Metro.

Согласно правилу золотого сечения, пропорции лица Реге-Жана Пейджа идеальны на 93,65%.

Ему немного уступают Крис Хемсворт с 93,53%, Майкл Б. Джордан с 93,46% и Гарри Стайлс с 92,30%.

По словам известного лондонского пластического хирурга доктора Джулиана де Сильвы, который составил рейтинг, Реге-Жан - обладатель классического типа красивого лица.

Де Сильва назвал идеальным расстояние между глазами актера и их расположение. Губы Пейджа, как отметил врач, тоже идеальной формы. Единственный "недостаток" - ширина и длина носа.

Согласно информации на сайте IMDb, Реге-Жан Пейдж родился 24 февраля 1988 года в Лондоне, Великобритания.

Покорил зрителей по всему миру своим ярким исполнением роли Саймона Бассета, герцога Гастингса, в драматическом сериале "Бриджертоны" от Netflix.

Среди других работ актера - фильм "Серый человек" братьев Руссо, сериалы "Для людей", "Хроники хищных городов", "Корни" и другие кинопроекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006902-zvezdu-bridzhertonov-priznali-samym-krasivym-muzhchinoy-v-mire/