"Надо же так себя перекроить": Ольга Бузова показала фото студенческих времен

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

37-летняя российская певица Ольга Бузова показала свое фото студенческих времен. Кадр разделил ее подписчиков на два лагеря: одни посчитали, что знаменитость почти не изменилась за эти годы, а другие заявили, что Оля на снимке совсем не похожа на себя нынешнюю, передает NUR.KZ.

"Ловите мою фоточку с 2-го или 3-го курса СПбГУ. Учиться - это здорово, и я искренне скучаю по этому времени, хотя и продолжаю каждый день осваивать что-то новое. Я поняла одно, что даже если страшно, или просто не получается что-то, главное - не опускать руки, и идти до конца.

Это одно из самых главных качеств для достижения успеха. И сейчас как никогда нужны такие люди! Смелые, умные, яркие. Поэтому сегодня просто хочу пожелать вам быть смелее, ярче, быстрее, умнее! Это все обязательно оценят! Не бойтесь ничего, только смелым покоряются моря! С праздником, с днем студента", - написала Бузова в Instagram.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

"Надо же так себя перекроить", "Какая красивая девочка, совсем не похожа на вас сейчас", "Зачем нос-то приукрасила", "Обалдеть она здесь на себя не похожа", "Два разных человека. На фото очень симпатичная девочка, а сейчас такая же, как все, резиновые", - высказались некоторые пользователи соцсети.

Другие фанаты с ними не согласились.

"Почти не изменилась", "Я тоже подумала о том, что почти не изменилась. Хотя почему-то была уверена, что она много чего изменила", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006860-nado-zhe-tak-sebya-perekroit-olga-buzova-pokazala-foto-studencheskih-vremen/