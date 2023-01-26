"Вы эталон красоты": Say Mo подразнила фанатов видео в купальнике под дождем

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo опубликовала видео из Таиланда, на котором она в купальнике наслаждается морем, пляжем и солнцем, передает NUR.KZ.

Дразнящие пользователей соцсети кадры, на которых она позирует под теплым тайским дождем в море, появились на странице Молдир в Instagram.

"Желаю и вам побывать в Таиланде", - написала музыкальная исполнительница, обращаясь к подписчикам.

"Природная красота", "Вы эталон красоты", "Жаным, я тебя люблю", "Пусть будет и у нас", "Я так одержим твоей улыбкой", - написали в комментариях под видео поклонники эпатажной артистки.

Напомним, что ранее мы писали про самые "уятные" фото казахстанских знаменитостей в 2022 году. В этом списке оказались и снимки Say Mo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006805-vy-etalon-krasoty-say-mo-podraznila-fanatov-video-v-kupalnike-pod-dozhdem/