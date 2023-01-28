Возлюбленная Роналду предстала в роскошном образе с бриллиантами и бархатом

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила официальное событие в Саудовской Аравии в роскошном платье из бархата. Своим образом на мероприятии модель также поделилась в Instagram.

Испанская модель посетила церемонию Joy Awards, которая состоялась недавно в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Для этого мероприятия невеста Роналду выбрала темно-синее платье из бархата без бретелек и с пикантным вырезом до бедра.

Свой образ Родригес дополнила высокими перчатками, золотистыми туфлями и бриллиантовыми украшениями. Кроме того, модель покрыла голову синим шарфом.

"Совершенство", "Королева", "Саудовская Аравия встречает свою новую королеву", "Захватывающая", – пишут восторженные комментарии поклонники знаменитости.

Отметим, что португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср". И в начале года он и его семья перебрались в Саудовскую Аравию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006758-vozlyublennaya-ronaldu-predstala-v-roskoshnom-obraze-s-brilliantami-i-barhatom/