"Всегда думайте о хорошем": Шахизада раскрыла секрет молодости и привлекательности

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада поделилась советом, как изменить жизнь к лучшему и быть всегда на позитиве. Именно настроение, уверена певица, помогает сохранить молодость и красоту, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц отметила, что певица доказывает своей внешностью, что возраст - это только цифры. Шахизада решила раскрыть свой секрет молодости.

Певица считает, что хорошее настроение - залог успеха и достижения целей. Поэтому нельзя обижаться на ерунду, огорчаться, к примеру, из-за плохой погоды.

"Научитесь ухаживать за собой. Воспринимать все с юмором. Не сидите дома, развивайтесь. Всегда думайте о хорошем. Занимайтесь спортом, всегда будьте в движении, ставьте перед собой цели.

Если вас что-то расстроило, постарайтесь об этом поскорее забыть. И помните, что мы сами создаем себе настроение", - дала совет Шахизада своим подписчикам в Instagram.

"Вы великолепны", "Похожа на 35-летнюю", "Люблю позитивных людей", "Согласна на сто процентов", "Как всегда, шикарная", "Суперкрасотка", - отреагировали на пост и видео Шахизады поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006665-vsegda-dumayte-o-horoshem-shahizada-raskryla-sekret-molodosti-i-privlekatelnosti/